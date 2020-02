(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2020 Conte: "Se temo fine del Governo? Non sono arrogante ma non ho paura" "Se temo fine del Governo? Non sono arrogante ma non ho paura". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera alla riforma del processo penale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it