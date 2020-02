(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2020 Salvini Governo puo' tirare a campare per un po', ma non a lungo "Noi non ci fermiamo, continuiamo ad incontrare persone perché vogliamo esser pronti per quando questo Governo andrà a casa. La Lega ambisce a diventare il partito di riferimento dei produttori. Nel Governo si litiga su tutto, Conte è imbarazzante che va al Quirinale a chiedere aiuto". Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine dell'iniziativa "Roma Torna Capitale" svoltasi al Palazzo dei Congressi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it