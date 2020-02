Al posto giusto al momento giusto, presentato il cortometraggio al Napoli

(Agenzia Vista) Napoli, 17 febbraio 2020 Al posto giusto al momento giusto Il 17 febbraio alle ore 10.00 presso il Teatro Acacia di Napoli la Rogiosi Editore presenta l’anteprima nazionale del cortometraggio dal titolo Al posto giusto, al momento giusto, e il libro dallo stesso titolo curato da Gigi & Ross e Oreste Ciccariello. L’iniziativa consiste in una dedica accorata alle vittime di camorra che sono sempre state definite come sfortunate per la triste coincidenza di trovarsi ‘al posto sbagliato, al momento sbagliato’. I curatori del progetto hanno ribaltato questa concezione errata raccontando come le vittime fossero invece effettivamente al posto giusto, al momento giusto e come tutto il resto fosse sbagliato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev