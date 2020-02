Festa nazionale del gatto, nelle case degli italiani sono più di 7 milioni INFOGRAFICA

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2020 Festa nazionale del gatto, nelle case degli italiani sono pi di 7 milioni INFOGRAFICA Oggi è la giornata del gatto, la festa nazionale che in Italia si festeggia in febbraio, in molti altri Paesi la ricorrenza è l'8 agosto. Secondo la tradizione, febbraio è il mese dei gatti e delle streghe. Gli antichi Egizi addomesticarono i gatti oltre 6000 anni fa per difendere le granaglie dai topi, in breve divenne una divinità: la dea Bastet ha il corpo di donna e la testa di gatto. Anche in epoca romana la presenza dei gatti fu importante e documentata in dipinti e mosaici. Nel Medioevo il gatto venne demonizzato e associato alle streghe, con l'invenzione di molte storie grottesche. Oggi in Italia il gatto è uno dei compagni più amati: su 32 milioni di animali domestici, 7,5 milioni sono felini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it