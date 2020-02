(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2020 Lega, Salvini: "Apriamo prima sede a Roma entro mese, ma centrale resta Bellerio" 'La Forza delle Regioni", il segretario della Lega, Matteo Salvini, agli Stati generali con governatori, assessori e consiglieri regionali Lega . Così Salvini a margine dell'evento: "Per la prima volta apriamo una sede a Roma, credo apriremo entro fine mese. Sarà in Via della panetteria. La sede centrale rimane a Milano". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev