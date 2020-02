(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2020 Salvini: "Porte aperte per M5S validi. Pd? No" 'La Forza delle Regioni", il segretario della Lega, Matteo Salvini, agli Stati generali con governatori, assessori e consiglieri regionali Lega . Così Salvini a margine dell'evento: "Allargare il centrodestra? Le porte della Lega sono aperte, magari hai iniziato a lottare contro il Pd e te lo trovi alleato. Se altri M5s saranno validi le porte sono aperte. Pd? No". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev