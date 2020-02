(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2020 Lutto nello spettacolo, è morto l'attore Flavio Bucci - INFOGRAFICA È morto Flavio Bucci, attore noto per i personaggi di Antonio Ligabue e Fra Bastiano nel Marchese del Grillo. Nato da una famiglia originaria del foggiano, si forma professionalmente al Teatro Stabile di Torino. Il debutto cinematografico arriva nel 1972, grazie alla pellicola di Elio Petri La classe operaia va in Paradiso. Quasi cento i film interpretati. Negli anni '70 presta la voce come doppiatore anche a John Travolta (La febbre del sabato sera e Grease). Fonte International Tour Film Festival Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev