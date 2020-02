(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2020 Meloni: "Governo, basta inciuci di gente agonizzante, se cade si vada al voto" La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, incontra cittadini e commercianti in centro storico a Roma con il candidato alle suppletive per il collegio di Roma 1 Maurizio Leo. Così l’on. Meloni parlando con i giornalisti: "In caso di crisi di governo l'unica opzione possibile per Fratelli d'Italia è il ritorno alle urne, la libertà dei cittadini italiani di scegliere da chi farsi rappresentare e di scegliere quali politiche debbano essere portate avanti. Basta con gli inciuci di Palazzo, fatti da gente agonizzante che ha paura del consenso perché sa di non averne". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev