(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2020 Raggi: “Grande successo per progetto + Ricicli + Viaggi, pronti ad ampliarlo” La Sindaca Virginia Raggi ha inaugurato la nuova macchina per il riciclaggio presso la stazione della metro C Malatesta. La macchina “mangia bottiglie” si inserisce nel progetto +Ricicli +Viaggi e prevede il rilascio di crediti, ottenibili riciclando bottiglie, utilizzabili per l’acquisto di un biglietto per la metropolitana. “Grande successo per progetto + Ricicli + Viaggi, pronti ad ampliarlo”, così la sindaca all’inaugurazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it