(Agenzia Vista) Napoli, 20 febbraio 2020 Demolizione Vele Scampia, le spettacolari immagini dall'alto L'avvio della demolizione della vela verde di Scampia alla presenza del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ha affermato: "Oggi, è una giornata significativa non solo per questo quartiere o per questa città, ma per tutto il Paese, perché rappresenta la vittoria degli abitanti delle vele di Scampia e dei comitati di zona" / fonte Comune di Napoli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev