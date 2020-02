(Agenzia Vista) Alto Adige, 20 febbraio 2020 La sfida di Djokovic, un minuto nel torrente ghiacciato Il campione di tennis Novak Djokovic si è immerso nell'acqua gelida di un piccolo torrente in Alto Adige in compagnia dell'amico Constantine, riuscendo a rimanere seduto per un minuto e 45 secondi. "Lancio questa battaglia a chiunque. Deve essere in inverno, deve fare molto freddo. Dev’essere all’aperto. Dev’essere un ruscello, un fiume, lago, oceano... qualsiasi cosa. E dev’essere almeno un minuto”. Fonte: Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev