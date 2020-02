(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2020 Open Arms, Evangelista (M5s): "Voto in Giunta giovedì, Lega e centrodestra sembravano avviliti" "Voto in Giunta su Open Arms giovedì, Lega e centrodestra sembravano avviliti". Così la Senatrice M5s Elvira Evangelista, intervenuta al termine della seduta odierna della Giunta per le immunità del Senato sul caso Open Arms. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it