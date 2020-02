(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2020 Renzi: "Settimana prossima fine del teatrino, Iv si batte per Italia che non vivacchia" SOTTOTITOLI "Settimana prossima conto di finire teatrino, Iv si batte per Italia che non vivacchia". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenuto in conferenza stampa al Senato per presentare il Piano Shock di Italia Viva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it