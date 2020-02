(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2020 Sanità, Bonaccini: ”Stabiliti gli standard per gli ospedali di comunità a bassa intensità” Il Presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria. L’incontro affronterà il tema della salute, con riferimento al Coronavirus, e delle politiche agricole. ”Stabiliti gli standard per gli ospedali di comunità a bassa intensità”così Stefano Bonaccini al termine dell’incontro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it