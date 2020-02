(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2020 Coronavirus, Zingaretti: "Salvini inadeguato, si vergogni" L'assemblea del Partito democratico. L'intervento del segretario del Pd Nicola Zingaretti: "Con le sue dichiarazioni, che non fanno ridere nessuno, Salvini dimostra di non essere adeguato, neanche solo a pensarlo, a tenere le redini del Paese. Si vergogni!. Come presidente della Regione Lazio sono stato tra le prime persone ad interessarsi, tutti i giorni, del fenomeno del coronavirus" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev