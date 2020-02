(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2020 Governo, Martina (Pd): "Se c'è chi si sottrae trarne conseguenze" L'assemblea del Partito democratico. Le dichiarazioni di Maurizio Martina: "Non si può governare pensando di essere all'opposizione. Se si è in maggioranza bisogna accettare l'idea di mediazioni, di compromesso. Se poi su ogni cosa si inventa un motivo di polemica, non è questa una situazione che paga" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev