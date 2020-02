(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, aumentano i contagi in Italia, stop a lezioni ed eventi al nord INFOGRAFICA Aumentano i contagi da Coronavirus in Italia. Al momento (23 febbraio ore 16:00) sono 132 i casi di positività: 89 casi in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Emilia-Romagna, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio (i due casi dello Spallanzani): 54 sono i ricoverati negli ospedali con sintomi, 26 in terapia intensiva; 22 persone sono invece in isolamento domiciliare. Stop alla didattica in tutte le scuole di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte, chiusi anche gli Atenei in Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. In Lombardia e Veneto bloccate tutte le manifestazioni pubbliche, Carnevale di Venezia compreso; sospese tutte le rappresentazioni a titolo cautelativo del teatro alla Scala di Milano. Rinviati anche i concorsi pubblici e le prove di ammissione nelle università, stop alle gite scolastiche, sia in Italia che all'estero. Per quanto riguarda i migranti, per quelli sbarcati dalla Ocean Viking è stata disposta la quarantena nell'hotspot di Pozzallo. Il Premier Giuseppe Conte ha commentato: "Siamo rimasti sorpresi da questa esplosione del numero dei casi. Stiamo cercando di individuare i focolai, per fare di tutto per contenere il contagio" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev