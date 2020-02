(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2020 Coronavirus, Borrelli (Protezione Civile): "132 contagi in Italia, 2 decessi" "132 contagi in Italia, 2 decessi". Così il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, intervenuto in conferenza stampa dalla sede operativa di Roma per aggiornare la stampa sulla situazione legata al coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it