(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2020 Coronavirus, Conte: “Adottato decreto legge per arginare diffusione coronavirus” Aumentano i decessi per coronavirus in Italia: due in Lombardia e uno in Veneto. . Le vittime sono due anziani, un uomo della Bassa e una donna di Casalpusterlengo Sono stati riscontrati alcuni casi positivi a Milano e Torino. Dopo un consiglio dei Ministri straordinario presso la sede della Protezione Civile, il premier Conte ha tenuto una conferenza stampa sulle misure prese per arginare il diffondersi del coronavirus Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it