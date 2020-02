(Agenzia Vista) Bari, 23 febbraio 2020 Papa celebra messa a Bari, persone lo attendono con entusiamo: "Svegliati alle 4.30 per essere qui" Papa Francesco a Bari celebra la messa per chiudere l'incontro dei vescovi "Mediterraneo frontiera di pace" promosso dalla Cei. Mentre si tiene l'incontro nella Basilica di San Nicola, la gente canta ed è entusiasta per il suo arrivo. _Courtesy TRM tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.