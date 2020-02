(Agenzia Vista) Milano, 24 febbraio 2020 Coronavirus, Beppe Sala: "Rispettate regole e niente corse ai supermercati per accaparrarsi cibo" "Piuttosto che pensare di correre ai supermercati ad accaparrarsi alimenti, cerchiamo di spendere del tempo per prenderci cura di coloro che sono più gracili, i nostri anziani in particolare che sono soggetti al rischio. Questo è quello che fa una società sensibile e matura. Il governo e soprattutto la Regione Lombardia che ha deleghe in materia di salute hanno stabilito delle regole per limitare la diffusione del Coronavirus. Vorrei dire una cosa molto cara e semplice: queste regole non si discutono, si applicano, dobbiamo fidare della loro competenza e della ratio di questa iniziativa, quella di aggredire la diffusione di questo virus. È vero che i numeri stanno aumentando, è anche possibile che aumentino perché proattivamente si va a cercare l’identificazione di coloro che sono stati colpiti da questo virus". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un video-messaggio diffuso sui social. Fonte: Facebook/Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev