(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2020 Coronavirus, Borrelli: “Non ci sono difficoltà per l’approvvigionamento di materiale sanitario “Non ci sono difficoltà per l’approvvigionamento di materiale sanitario Così Angelo Borrelli, il capo delle Protezione Civile ha voluto rassicurare sull’emergenza coronavirus durante la conferenza stampa tenutasi presso la sede della Protezione Civile a via Vitorchiano a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev