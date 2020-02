(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2020 Coronavirus, il direttore degli Uffizi di Firenze: "Al momento no flessione visitatori" Il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, a margine della conferenza al Mibact per presentare la mostra su Raffaello: "Noi ci atterremo alle direttive nazionali del Governo, della Prefettura e della Regione, al momento non vediamo alcuna flessione del numero visitatori agli Uffizi, nemmeno negli ultimi due giorni. Questo anche per quanto riguarda le prenotazioni on line". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev