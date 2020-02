(Agenzia Vista) Bergamo, 24 febbraio 2020 Coronavirus, il sindaco di Bergamo annuncia le misure: "Evitare concentrazione di persone" Ecco le disposizioni della Regione Lombardia annunciate dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ai cittadini tramite un video-messaggio sui suoi canali social: "Le cose decise sono queste (ripeto, al momento solo fino a domenica prossima), e vanno aggiungersi allo stop di tutte le competizioni sportive già deciso ieri: - sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (quindi centri sportivi, piscine e palestre resteranno chiusi); - chiusura di tutti gli asili (nidi e infanzia) e di tutte le scuole di ogni ordine e grado; stop della didattica in tutte le università; - chiusura dei musei, dei teatri, dei cinema, delle biblioteche e dei centri socio culturali; - sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero; - obbligo, per chi è entrato in Italia da zone a rischio epidemiologico, di informare l’ATS, che a sua volta informa l’autorità sanitaria competente per attivare la quarantena; - i bar, i locali notturni, le discoteche, le sale giochi, le sale slot e scommesse, dovranno rimanere chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; - i ristoranti e le pizzerie potranno invece rimanere aperti; - le attività produttive e lavorative non sono oggetto di limitazioni; - i negozi potranno rimanere aperti, e così i supermercati; - gli esercizi nei grandi centri commerciali dovranno restare chiusi il sabato e la domenica, ad eccezione di quelli che vendono generi alimentari; - gli uffici pubblici, gli ambulatori medici, gli uffici di banche e poste rimarranno aperti secondo normali orari (saranno adottate alcune cautele, come evitare che si creino assembramenti di persone, tenere le finestre aperte e gli spazi areati, tenere se possibile un po’ di distanza tra gli impiegati allo sportello e gli utenti); - i Centri per la Terza Età resteranno chiusi; - le RSA, i Centri Diurni Disabili e Centri Diurni Integrati saranno normalmente in funzione; - i funerali si dovranno tenere in forma privata; - sospensione delle cerimonie religiose (messe, attività pastorali, ecc); - funerali si dovranno tenere in forma privata; - i trasporti pubblici funzioneranno regolarmente; - i mercati settimanali, cittadini e rionali, sono sospesi (questo punto è stato ben chiarito dall’assessore Gallera durante la conferenza stampa e sarà inserito in una nota esplicativa attesa per domani)." Fonte: Facebook/Giorgio Gori Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev