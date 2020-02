(Agenzia Vista) Milano, 24 febbraio 2020 Coronavirus, le voci dei cittadini di Milano: "La vita quotidiana deve andare avanti" In seguito allo scoppio dell'emergenza coronavirus nel Nord Italia Milano si è svuotata. Poche persone a passeggiare nel centro del capoluogo lombardo, tra chi si sente protetto da una semplice mascherina e chi invece ritiene che sia stato creato troppo allarmismo intorno alla questione: "La vita quotidiana deve andare avanti" - dice un esercente che ha visto il proprio ristorante svuotarsi in seguito alla diffusione dell'epidemia. "Ci sono pochissimi morti e tutti con patologie pregresse"- sostiene un passante - "i virus influenzali stagionali uccidono 600mila persona l'anno ma non ne parlano" conclude. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev