(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2020 Coronavirus, Lega in Aula: "Deputati bloccati al Nord e Camera non controlla ingressi" In Aula alla Camera dei deputati, l'intervento dell'onorevole della Lega Roberto Turri: "Ci sono miei colleghi deputati impediti dal partecipare ai lavori alla Camera perché 'chiusi' nei territori sottoposti a restrizioni per l'emergenza coronavirus. Credo che questo sia un vulnus per i nostri lavori" / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev