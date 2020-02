(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2020 Coronavirus, mostra Raffaello a Scuderie del Quirinale per ora confermata Il direttore delle Scuderie del Quirinale, Mario De Simoni, nel corso della conferenza al Mibact per presentare la mostra su Raffaello: "Le Scuderie faranno tutto ciò che verrà imposto dal decreto della Presidenza del Consiglio e dalle Regioni per la prevenzione della diffusione del coronavirus, in questo momento la rassegna è confermata. Sicuramente si può pensare, a seconda delle evoluzioni, ad uno spostamento temporale, con una difficile operazione con i vari prestatori delle opere". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev