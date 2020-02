(Agenzia Vista) Basilicata, 24 febbraio 2020 Coronavirus, quarantena per i lucani che rientrano in Basilicata, Bardi: "Misura precauzionale" "Ci muoviamo in un contesto che è a livello nazionale. Il nord è stato blindato. La chiusura delle università è un problema perchè i nostri studenti sono ritornati sul nostro territorio quindi è una forma di precauzione” Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle misure contro il coronavirus adottate in Basilicata. _Courtesy TRM TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev