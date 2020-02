Coronavirus, Ue: "Da Italia risposta rapida e professionale" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) BRUXELLES, 24 febbraio 2020 Coronavirus, Ue: "Da Italia risposta rapida e professionale" "Non ci sono dubbi che questa è una sfida globale e richiede la cooperazione di tutta la comunità internazionale e il coordinamento di tutti i settori. Voglio elogiare la veloce e professionale risposta delle autorità italiane. Abbiamo una cooperazione eccellente con l'Italia e sono sicuro che l'Italia ha le strutture e le competenze per rispondere in modo coordinato a questa diffusione. Oggi annunciamo la mobilitazione lo stanziamento di oltre 230 milioni di euro per aiutare il contrasto globale alla diffusione di Coronavirus." Così il commissario europeo alla gestione delle crisi, Janez Lenarcic, durante un punto stampa alla Commissione europea riguardo al Coronavirus. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev