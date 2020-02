(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2020 INFOGRAFICA Coronavirus, i dieci consigli del Ministero della Salute per evitare l'infezione INFOGRAFICA 1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi oppure utilizzare un gel a base di alcool o candeggina 2. Mantenere almeno un metro di distanza con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute o febbre 3. Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani Le mani possono entrare in contatto con superfici contaminate 4. Tossire o starnutire nell'incavo del gomito non usare le mani per evitare la contaminazione 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Al momento non esiste una terapia consigliata 6. Disinfettare le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool, che uccidono il virus 7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate 8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Il virus non sopravvive a lungo sulle superfici 9. In caso di sintomi come febbre e tosse e se si è stati in zone contagiate dal Coronavirus, chiamare il numero 1500 messo a disposizione dal ministero della Salute 10. Gli animali da compagnia non possono essere infettati dal Coronavirus. È sempre indicato lavarsi le mani dopo averli accarezzati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev