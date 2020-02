(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2020 Referendum, Zingaretti: "Errore sottoscriverlo, ne avrei fatto a meno in tempo di referendum" L'assemblea del Partito democratico. L'intervento del segretario del Pd Nicola Zingaretti: "Non condivido quel referendum e credo sia stato un errore sottoscriverlo, anche se rispetto chi lo ha fato, anche nel Pd. Abbiamo votato sì alla riforma non perché convinti, ma perché era nell'accordo di governo, assieme a garanzie di cui tutti ora si devono fare carico. Ma rischia di diventare un referendum sul parlamentarismo, in tempo di populismi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev