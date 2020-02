(Agenzia Vista) Catania, 25 febbraio 2020 Blitz del Ros a Catania, 23 arresti per 23 omicidi di mafia Su Delega di questa Procura, i Carabinieri del ROSstanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 23 persone, emessa dal GIP Distrettuale. Il provvedimento è scaturito da articolata attività d’indagine avente ad oggetto 23 omicidi (tra cui un triplice omicidio, due duplici omicidi e complessivi 3 casi di c.d. lupara bianca), commessi dalla fine degli anni ’80 al 2007. Tra gli episodi in ordine ai quali si è proceduto, vi è il duplice omicidio di Santapaola Angelo e di Sedici Nicola, commesso il 26 settembre 2007 e per il quale ad oggi vi è sentenza definitiva solo nei confronti di Aiello Vincenzo Maria, già rappresentante provinciale della famiglia. / fonte Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev