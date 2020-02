(Agenzia Vista) Palermo, 25 febbraio 2020 Coronavirus a Palermo, sindaco Orlando: "Controlli anche su navi da crociera e traghetti" Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sul primo caso di coronavirus in città: "Si tratta di una sessantenne che aveva 37.4 di febbre, è in buone condizioni generali. Era con una comitiva e con il marito che non presenta sintomi. Arrivati in città venerdì scorso, sono stati sottoposti a quarantena in albergo e a tampone" / courtesy TGS-Gds Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev