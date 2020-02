(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 febbraio 2020 Coronavirus, Amendola: "Italia sta gestendo in maniera sicura, consapevolezza tra partner europei" Nella "riunione che sta facendo il ministro Speranza proprio con la commissaria che è andata lì, si verificherà che l'Italia sta gestendo in maniera sicura, unitaria con tutti gli enti locali coinvolti, questa emergenza. Spesso abbiamo visto alcune decisioni di alcuni stati che sembrano un poi fuori dalla portata, tra i partner europei c’è consapevolezza di quello che stiamo facendo e continueremo su questa strada”. Così il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, incontrando la stampa a margine del consiglio Ue Affari Generali a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev