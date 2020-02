(Agenzia Vista) Basilicata, 25 febbraio 2020 Coronavirus, Bardi (Reg. Basilicata): "Studenti fuori sede che rientrano dal Nord restino a casa" "Studenti fuori sede che rientrano dal Nord restino a casa". Così il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi in un videomessaggio per spiegare l'ordinanza regionale adottata in virtù dell'emergenza coronavirus. /courtesy Facebook Ufficio Stampa Basilicata Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it