(Agenzia Vista) Potenza, 25 febbraio 2020 Coronavirus, Bardi: Chiesto a studenti di ritorno in Basilicata di stare a casa in via precauzionale "Chiesto a studenti di ritorno in Basilicata di stare a casa in via precauzionale". Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, annunciando in un video-messaggio le misure precauzionali prese dalla Regione contro la diffusione del coronavirus. Fonte: Facebook/Vito Bardi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev