(Agenzia Vista) Ancona, 25 febbraio 2020 Coronavirus, Ceriscioli: "Scuole chiuse ed eventi annullati fino al 5 marzo nelle Marche" Il governatore delle Marche su Facebook: "Ho appena firmato l'ordinanza che aumenta le misure per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus, a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 e fino alle ore 24.00 del 4 marzo 2020 sul territorio della Regione Marche in quanto confinante con i cluster è disposta: la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini; la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche; la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche." Fonte Facebook Luca Ceriscioli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it