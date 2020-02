(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2020 24-02-20 Coronavirus, Conte: ”Un focolaio diffuso perché un ospedale non ha seguito i protocolli” ”Un focolaio diffuso perché un ospedale non ha seguito i protocolli”. Queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’arrivo alla Protezione Civile di Roma in merito alla diffusione del coronavirus in nord Italia. Il presidente è giunto alla sede della Protezione Civile per un tavolo di confronto con Angelo Borrelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it