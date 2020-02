(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2020 Coronavirus, Salvini: "Mi risulta che a Conte sia arrivata richiesta di cautela da piani superiori" "Mi risulta che a Conte sia arrivata richiesta di cautela da piani superiori". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto in conferenza stampa al Senato per illustrare le proposte del partito in merito alle conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it