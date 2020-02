(Agenzia Vista) Milano, 25 febbraio 2020 Coronavirus, scuole deserte a Milano In seguito alla direttiva emanata dalla regione Lombardia dopo lo scoppio dell'emergenza coronavirus nel Nord Italia. Scuole primarie e secondarie sono ferme, cancelli chiusi. Solo una preside che entrando in una scuola media spiega: “proviamo ad inviare dei compiti a casa agli studenti”. Blocco permanente anche delle Università, che rassicurano gli studenti per email : “ informiamo che gli uffici dell'Università di Pavia sono regolarmente aperti. Peraltro, al fine di contenere al massimo gli spostamenti ed evitare in modo assoluto l'affollamento dei locali, l'accesso degli studenti richiedenti sarà limitato ai soli casi di urgenza non rinviabili e non gestibili in remoto utilizzando i servizi on-line.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev