(Agenzia Vista) Veneto, 25 febbraio 2020 Coronavirus, Zaia: "In Veneto 42 casi" "Abbiamo 42 pazienti e i cluster sono confermati. 28 sono nel cluster di Vò, 6 sono a Venezia, e l'altro a Mira. Abbiamo ancora 2 pazienti da accreditare come cluster perchè abbiamo le positività ma non le località. La situazione è ancora sotto controllo. Partiremo con una campagna massiccia di spot con le raccomandazioni. La preoccupazione è per gli anziani, soprattutto quelli che hanno condizioni di salute già pregiudicate da altre patologie". Così il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, aggiornando la stampa sulla situazione coronavirus nella Regione. Fonte: Facebook/Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev