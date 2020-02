(Agenzia Vista) Cairo, 25 febbraio 2020 INFOGRAFICA Morto l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak, aveva 91 anni INFOGRAFICA E' morto l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak, aveva 91 anni. Era malato da tempo e ricoverato all'ospedale militare Galaa al Cairo. Mubarak ordinò l'attacco contro Israele nella guerra dello Yom Kippur nel 1973. Dopo la guerra l'Egitto firmò la pace con Israele nel 1979. Mubarak divenne presidente dell'Egitto il 14 ottobre 1981 e restò in carica fino all’11 febbraio del 2011. Fu rimosso dal “supremo consiglio delle forze armate” dopo le proteste di piazza del 2011. Mubarak fu condannato all’ergastolo per aver ordinato l’uccisione di 239 manifestanti, ma in seguito fu totalmente assolto. Rimasero le accuse di corruzione, per lui e i suoi ministri, ma un generale che aveva costruito la pace con Israele è ancora tenuto in grande considerazione degli egiziani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it