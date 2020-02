(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2020 Open Arms, Gasparri: "Discussione in giunta conclusa, giovedì il voto" "Discussione in giunta conclusa, giovedì il voto". Così il Presidente della Giunta per le Immunità del Senato Maurizio Gasparri, intervenuto al termine della seduta della Commissione sul caso Open Arms e sull'autorizzazione a procedere nei confronti del Senatore Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it