(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2020 Coronavirus, Lega in Aula: "Borrelli dovrebbe fare un passo indietro" Nell'Aula della Camera dei deputati la discussione generale sul decreto che contiene le misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'intervento del deputato della Lega Paolo Tiramani: "Spero che vengano prese delle misure nuove perché quello che che ha fatto il capo della protezione civile non è adeguato ad un Paese civile. Borrelli forse dovrebbe pensare anche a fare un passo indietro. Se oggi a fronteggiare questa situazione ci fosse stato Guido Bertolaso tutti questi problemi non li avremmo avuti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev