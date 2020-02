(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2020 Coronavirus, on. FI Dall'Osso in Aula con mascherina: "Se foste intelligenti la portereste come me" Nell'Aula della Camera dei deputati la discussione generale sul decreto che contiene le misure per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Il deputato di Forza Italia Matteo Dall’Osso intervenendo in Aula indossando la mascherina: “Sono immunodepresso e sono stato in quelle 3 Regioni, quindi porto la mascherina, ma per difendere voi, non per difendere me. E se foste intelligenti la portereste anche voi, porca di quella miseria, per difendere me". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev