(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2020 Coronavirus, Zingaretti: “Il virus si può contenere, lavoriamo per affrontare tutto” “Il virus si può contenere, lavoriamo per affrontare tutto” queste le parole del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della conferenza alla Palestra della legalità in via dell'Idroscalo 103 al Lido di Ostia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it