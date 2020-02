(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 26 febbraio 2020 'Ndrangheta a Reggio Calabria, 65 arresti Oltre 600 agenti impegnati per portare a termine un’operazione a Reggio Calabria contro la ‘Ndrangheta. Capi storici, affiliati e giovani leve di un “Locale” dipendente dalla cosca Alvaro che condizionavano totalmente la vita di Sant’Eufemia e di tutto il comprensorio aspromontano, sono stati fermati. In totale gli arresti sono stati 65, di cui 53 in carcere e 12 agli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Palmi, con il coordinamento del Servizio centrale operativo e con il concorso degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine e delle Squadre mobili di varie province. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev