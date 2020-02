(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2020 Coronavirus, Salvini: "Fontana con mascherina? Ha seguito i protocolli nazionali" Il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Montecitorio con il capogruppo alla Camera dei deputati, Riccardo Molinari, e con quello del Senato, Massimiliano Romeo, per parlare dell’emergenza coronavirus. "Porterò le nostre richieste al Quirinale e anche il raccapriccio per un'inchiesta aperta sui medici e infermieri che è una vergogna", ha affermato il leader leghista durante il suo intervento Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev