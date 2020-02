(Agenzia Vista) Genova, 27 febbraio 2020 Coronavirus, Toti: "16 casi positivi, 584 in sorveglianza attiva" "Sono 16 i casi positivi di coronavirus in Liguria. Di questi, 15 provengono dal cluster di Alassio mentre uno è il caso già confermato del cittadino di Pignone, nello spezzino. Stiamo aspettando l'esito delle verifiche su ulteriori 3 tamponi, tutti relativi al cosiddetto cluster di Alassio. Questo significa che il caso della Spezia ad ora è isolato, visto che tutti i tamponi effettuati oggi sono risultati negativi. Abbiamo molte persone sotto sorveglianza." Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto della situazione circa l'emergenza Coronavirus in Liguria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev