Coronavirus, Trump: "Potremmo limitare i viaggi da Italia, valuteremo al momento giusto"

(Agenzia Vista) Washington, 27 febbraio 2020 Coronavirus, Trump: "Potremmo limitare i viaggi da Italia al momento giusto" "Al momento giusto potremmo limitare i viaggi da zone dei focolai ma non ora. Stiamo controllando le persone che arrivano nello specifico per il problema che stiamo affrontando. Stiamo controllando molte persone che vengono dalla Corea del Sud che è stata colpita abbastanza duramente, dall’Italia e ovviamente dalla Cina. Ma i numeri sembrano che stiano scendendo in Cina, che è una buona notizia." Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa sulle misure adottare dagli Stati Uniti per evitare il diffondersi del coronavirus. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev